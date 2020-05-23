تمريض حلوان تقدم نصائح للتغذية الصحية في عيد الفطر المبارك

ترتبط الأعياد والمناسبات بأنواع معينة من الأغذية والأطعمة؛ فكل مناسبة أو عيد يتميز بنوع أو أكثر من الأطعمة، ولعل عيد الفطر المبارك من أهم هذه المناسبات الذي يتميز بتناول الحلوى كالكعك والبسكوت والبيتى فور، وغيرها من أنواع الحلوى الأخرى، وهذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون، لذلك تقدم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض نظام غذائي صحي مفيد لأول أيام عيد الفطر المبارك وذلك عقب اعتياد الجسم في شهر رمضان على نظام غذائي معين يختلف عن النظام الغذائي المتبع خلال العام، حيث يعتاد الجسم خلال شهر رمضان على عدم استقبال أي طعام أو شراب خلال النهار وبالتالي فإن الرجوع للنظام الغذائي المعتاد يتطلب التدرج.





لذا ينصح بتناول 3 تمرات في الصباح قبل صلاة العيد وعقب الصلاة يتم تناول إفطار خفيف مكون من كوب لبن مع قطعة جبن صغيرة مع 4 ملاعق من الفول، ونصف رغيف من الخبز وأي نوع فاكهة، أما بالنسبة لوجبة الغداء ينصح بتناول طبق خضار صغير وطبق سلطة خضراء و4 ملاعق أرز او مكرونة مع قطعة صغيرة من اللحم او الدجاج أو السمك، وتكون وجبة العشاء عبارة عن ثمرة فاكهة وكوب زبادي، حيث يضمن هذا النظام صحة جيدة دون أي زيادة في الوزن خلال إجازة عيد الفطر.









وعن تناول الكحك والبسكوت ينصح بعدم تناول الحلويات الغنية بالسكريات والدهون في أيام العيد، حيث أشارت دراسة علمية إلى أن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى إتلاف عضلة القلب، ويؤثر على قدرة القلب في ضخ الدم، لذا يجب تناول الحلويات بكميات قليلة وعدم الإفراط ومن الأفضل استبدال الحلويات بالفاكهة.









وإليكم مجموعة من النصائح الصحية لتجنب أضرار حلوى العيد تتضمن:





١- الاعتدال في تناول كحك العيد حيث يحتوي على 35٪ نشويات، و35٪ دهون و 30٪ سكريات وتمد الكحكة الواحدة جسم الإنسان بـ 220 سعرا حراريا والبيتي فور 90 سعرا حراريا والبسكوت 90 سعرا حراريا في حين أن احتياج الجسم من السعرات الحرارية من جميع الوجبات الغذائية خلال اليوم 200 سعر حراري والزيادة في السعرات يؤدي إلى تراكم الدهون بالجسم لتصبح خطرًا على الإنسان.





٢-ضرورة تقليل نسبة السمن والدهون المستخدمة في تصنيع حلوى العيد.





٣-يكتفي بتناول كحكتين وعلى فترات زمنية متباعدة من اليوم.





٤-يفضل تناول البسكويت لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل.





٥-عدم الإسراف في تناول حلوى العيد لأن فيها إضرار بالصحة العامة وتؤدي الى ارتفاع نسبة السكر، ومخاطر ترسيب الدهون في الشرايين.





٦-تناول خضراوات أو فاكهة بعد الكحك مباشرة لأنها غنية بالألياف وتقلل من امتصاص الدهون.





٧-عدم تناول المقليات خلال العيد والتقليل من الدهون في الطعام، فالدهون في حلوى العيد تكفى.





٨-يفضل تناول الكثير من المشروبات الدافئة بدون سكر للمساعدة في خفض مستوى السكر وتقليل الدهون.





٩-يحذر من تناول الشاي والقهوة في الصباح، لأن ذلك يؤدي إلى اضطرابات والتهابات المعدة.





١٠-ينصح بممارسة أي نشاط رياضي خلال إجازة العيد لتجنب الخمول والكسل والبدانة.





قام بتقديم هذه النصائح الدكتور محمد عبد الرحمن مدرس مساعد بقسم تمريض صحة البالغين كلية التمريض جامعة حلوان.

