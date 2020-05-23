بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اخر التفاصيل، بشأن شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء، والذي اصيب بفيروس كورونا المستجد.
وأكد أحمد عادل، أنه تم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة، لإحدى مستشفيات مصر الجديدة، وذلك لتلقي العلاج.
ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.
وتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.