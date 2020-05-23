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رياضة

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

السبت 23/مايو/2020 - 09:34 ص
أشرف بن شرقي لاعب
أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك
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محمد السعيد
حسم خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل بشأن مصير المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى تلقى أشرف بن شرقي عروضا أوروبية في الفترة الأخيرة، للرحيل عن الزمالك، أبرزهم عرضي طرابرزون التركي ومونبلييه الفرنسي.

وقال خالد الغندور، في تصريحات بقناة نادي الزمالك: "تحدثت مع وكيل أشرف بن شرقي، وأخبرني أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية بالفعل للرحيل عن نادي الزمالك".

وأضاف: "بن شرقي أخبرنى أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك، كما أن اللاعب ليس من حقه الرحيل دون موافقة مجلس إدارة النادي".

وكان أشرف بن شرقي انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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