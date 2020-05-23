د. هادي التونسي يكتب: الواحات البحرية

لم يكن منطقيا أن أزور ما شئت من بلاد العالم، وأن أجوب مناطق مصر ،بينما تبقي الواحات خارج هذا النطاق لمجرد بعدها النسبي في صحاري مصر، فهي بطبيعتها و سكانها و أسلوب المعيشة فيها جانب يستدعي ان نلم به، و نضعه في الاعتبار وطنيا وسياحيا، وهكذا اخترت أن أزور ضمن مجموعة من أحد النوادي الواحات البحرية الأقرب ان لم تكن الأشهر لتكوين فكرة عامة.





الواحات كمناطق منخفضة من الصحاري اقرب لمصادر المياه الجوفية، فتنتشر بها الزراعات و خاصة النخيل، كما هي الأسهل للانبعاثات البركانية، فتخترق تلالها الحمم السوداء و ما اختلط بها من معادن بألوانها ، و تؤثر الحرارة في الحجر الجيري محيلة إياه الي كوارتز و كريستال، و تؤدي تحركات الرياح الغربية الي ازاحة بحر الرمال الفاصل بين ليبيا و مصر شرقا، فيحرك التلال و الرماد في رسومات ملونة، و ينحت الصخر في أشكال هندسية و طبيعية بديعة، تبدو كبعض الحيوانات و النباتات، تخلب الناظرين.

و هكذا تتقلب المشاهد بين نخيل باسق يتقارب و يتآلف ،كما لو كان لديه وفرة ماء، و بين تجمعات مائية، تفرض وجودها علي بحار الرمال الشاسعة، و بين تلال هرمية يكللها سواد الحمم ،وسط رمال تناثرت فيها الألوان الصفراء و السوداء، و بين صخور بيضاء متموجة ،يقال انها كانت في قاع بحار او بحيرات غمرتها منذ عهود سحيقة، و بين صخور بيضاء تكسو الأرض كما لو كانت جليدا يتخلله صخر اكبر، قاوم رياحا لم تفتت ،لكن اثرت في هيئته، فرأينا أشكال الأرنب و الفرخة و عش الغراب و الاهرام و المخيمات و الكريستال الدامع، وسط صحراوات سوداء و بيضاء و كريستالية و قديمة.

حياة بسيطة هي، جو صحو يجدد النشاط ،و ينعش، حيز كبير من الزمان و المكان يهدئ الأعصاب ، و يتيح مجالا لتواصل و توازن مع النفس و الآخر، فتجد سكان الواحات متعارفين فيما بينهم، متضامنين، يجمعهم الود و الحميمية، يجد بعضهم انه ليس من السهل ان يتحمل حياة القاهرة المزدحمة الصاخبة المتوترة، فيفضل الحياة وسط اقرانه ،حتي لو لديه مسكن للضرورة بالقاهرة. سكان خليط من البدو و أهل المنيا، لا تصل لهم قنوات التلفزيون الا واحدة، يستمعون الي أغاني اغلبها ليبي من الأهازيج و المواويل الحزينة او الأعراس الصاخبة بدفوفها و السريعة بإيقاعاتها، و يعيشون وفق قواعدهم و القوانين الحاكمة لإدارات الجيزة التابعين لها، و التي يذهبون اليها أيضا للعلاج و لشراء ما لا يجدونه من مواد و معدات في قريتهم.

في الواحة تجد قلة من الأجانب و من المصريين القادمين من الوادي للاستثمار في بناء الفنادق البسيطة و إقامة الصوبات لزراعة الخضر و الفاكهة، الا ان الأكثر شيوعا هو التمر الذي يعلبونه بالمكسرات و الزيتون و زيته الشهير.

سيارات الدفع الرباعي الشهيرة القوية اشتراها جمع من رجال القرية لاستضافة برامج مجموعات سياحية، سائقون مهرة يعرفون الدروب، و ينطلقون عليها بحرص و احيانا بسرعة بين الصخور للإمتاع، و اعلي و أسفل التلال كما لو كان تزلجا علي الجليد، يسيرون في قوافل و بانتظام؛ فكل سائق يعرف ترتيبه في القافلة، و ينسقون بمودة و ارتياح. يقولون انهم في سنوات تراجع السياحة كانوا يذهبون سويا للمبيت في الصحراء ، يتسامرون ،و يراقبون نجوم السماء الصافية، و ينظفون صيفا ما يجدونه من بقايا الرحلات حتى يبقي للصحراء بهاءها و جلالها، بل وطنوا أنفسهم علي إعداد الوجبات للسياح في مطاعم بسيطة ،وعلي الشواء في مخيمات يعدونها لمن يريد البيات من السياح الذين اعتادوا القيام برحلات صحراوية تمتد لأكثر من أسبوع و ،ربما أضافوا إليها الأقصر و أسوان ، فما الطف لهم من حياة الفطرة في صحراوات شاسعة و سماوات صافية و أجواء معتدلة لا يجدونها في بلادهم، و أصبحت تجذب حاليا غير الأوروبيين من الصين و اليابان و كوريا.. اعرف بلدك.



