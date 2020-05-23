الدوري الألماني.. فيردر بريمن يتقدم على فرايبرج بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق فيردر بريمن على فرايبورج بهدف نظيف في الشوط الأول خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.





أحرز بيتينكورت ليوناردو الهدف الوحيد في المبارة حتى الأن في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.





ويستضيف فريق فرايبورج، نظيره فيردر بريمن على ملعب ” شوارزوالد ستاديون”.





وجاء تشكيل فرايبورج كالتالي:





حراسة المرمي: شفولو .





خط الدفاع: شعيد جولد كوج جونتر .





خط الوسط: سالاي هوفلر هايبرير جريفو .





الهجوم:هولير بيتر سن .





بينما جاء تشكيل فيردر بريمن كالأتي:





حراسة المرمي: بافلنكا.





خط الدفاع: سيلاسي فيلكو فيتش مويساندر فريدل .





خط الوسط: فوغت كلامن أيغيستين .





خط الهجوم: بيتنكورت سارجينت ريشكا .





ويحتل فريق فرايبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة، بينما يقع الضيوف في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة.