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فيديوجراف.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 09:02 م
قيمة زكاة الفطر 2020
قيمة زكاة الفطر 2020
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ايمان عبداللطيف

الزكاة مالٌ مقدرٌ فرضه الله حقًا للفقراء وهي ثالث أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام، أمر الله بها في كتابه الكريم حث عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم  في سنته المطهرة وقرنها الله -عز وجل- بالصلاة في أكثر من ثمانين موضعًا.

                                 

أجمع العلماء على وجوبها وفرضيتها ومما يدل على أهمية الزكاة:أن وجوبها ثابتٌ بالقرآن، والسنة والإجماع ومما جاء في ذلك قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".


وإخراج زكاة الفطر على حسب حال المزكي يسارًا وإعسارًا، ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالى.

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