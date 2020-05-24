برلماني يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

شدد النائب عصام الفقي عضو مجلس النواب على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اعلنتها الدولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال اجازة عيد الفطر المبارك.





و قال الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتجنب انتشار المرض ، وعلى المواطنين ان تلتزم و تطبق فكرة التباعد الاجتماعي خلال أجازة العيد ، مضيفا : "تجاهل ارشادات الدولة سيتسبب في ارتفاع نسبة الإصابات و العدوى".





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وحذّر الفقي من فكرة لجوء البعض لتنظيم ساحات صلاة بعيدا عن المساجد ، موضحا ان هذا يتنافى مع فكرة التباعد الإجتماعي و أنه سيخلق التجمعات التي تساهم في نقل العدوى ، داعيا لتطبيق تعليمات الدولة للصلاة في المنازل.





وأضاف الفقي ان تنظيم أي ساحات سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية لأنه تصرف غير صحي في المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد ، والتي تحتاج لإعلاء المصلحة العليا للدولة و الحرص على سلامة المواطنين.





وتابع الفقي : " يجب ان يشعر المواطنين ان هناك خطر يواجههم و يواجه الدولة ، خاصة و ان تجاهل ذلك سيتسبب في الضغط على مؤسسات الدولة الصحية و موازنة الدولة و اقتصادها ايضا .





و شدد الفقي على ضرورة ان يقوم الاعلام بمزيد من حملات التوعية للمواطنين و لدعم الجيش الابيض.