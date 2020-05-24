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برلمان

برلماني يطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:00 ص
صلاة العيد
صلاة العيد
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فريدة محمد
شدد النائب عصام الفقي عضو مجلس النواب على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اعلنتها الدولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

و قال الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتجنب انتشار المرض ، وعلى المواطنين ان تلتزم و تطبق فكرة التباعد الاجتماعي خلال أجازة العيد ، مضيفا : "تجاهل ارشادات الدولة سيتسبب في ارتفاع نسبة الإصابات و العدوى".

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وحذّر الفقي من فكرة لجوء البعض لتنظيم ساحات صلاة بعيدا عن المساجد ، موضحا ان هذا يتنافى مع فكرة  التباعد الإجتماعي و أنه سيخلق  التجمعات التي تساهم في نقل العدوى ، داعيا لتطبيق تعليمات الدولة للصلاة في المنازل.

وأضاف  الفقي ان تنظيم أي ساحات سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية لأنه تصرف غير صحي في المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد ، والتي تحتاج لإعلاء المصلحة العليا للدولة و الحرص على سلامة المواطنين.

وتابع  الفقي : " يجب ان يشعر المواطنين ان هناك خطر يواجههم و يواجه الدولة ، خاصة و ان تجاهل ذلك سيتسبب في  الضغط على مؤسسات الدولة الصحية و  موازنة الدولة و اقتصادها ايضا .

و شدد الفقي على ضرورة ان يقوم الاعلام بمزيد من حملات  التوعية للمواطنين  و لدعم الجيش الابيض.
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