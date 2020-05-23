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محافظات

إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 05:23 م
إزالة التعديات في
إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
واصلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

ومن جانبه، تابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، تنفيذ إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بقرية قونة، حتي مستوي سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بقرية إصلاح إدرجيه، التابعة لقرية دقلت، علي مساحة قيراط ونصف، والتحفظ علي مواد البناء، والسيارة الخاصة بالخرسانة المسلحة، وتم إيداعهم بمخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية، علي مساحة 14 سهمًا تابعة لجمعية السباعي، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الارض، ورد الشيء لأصله، بالتنسيق مع مسؤولي الإزالات والأجهزة الأمنية. 

وفي سياق متصل، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة حالتي تعدي علي الأرض الزراعية بزمام جمعية الزياتين، التابعة للوحدة المحلية بقرية سد خميس، الاولي علي مساحة 300 متر مربع، والثانية علي مساحة 200 متر مربع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الاجهزة الأمنية والشرطية. 

وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.

وقال المحافظ، إنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات في 4 مراكز خلال فترة الحظر بـ كفر الشيخ.. صور
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