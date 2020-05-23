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فن

كريزي تاكسي.. سائق يعرض على راكب الزواج من زوجته

السبت 23/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة
عاطف كرنك هي الشخصية الجديدة التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 29 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.

وهو زوج طلق زوجته 3 مرات ويبحث عن محلل للعودة لها مرة أخرى لأنه يحبها ويريد العودة لها من جديد، ويطلب من أحد الركاب أن يخدمه بالزواج من زوجته مقابل 4 آلاف جنيه ومساعدته للعودة لزوجته.

وفجأة خلال المشوار يقابل زوجته في الطريق وتركب معه ويبدأ عاطف تعريفها على زوجها الجديد ولكنه يتفاجأ بشخصية صعبة وتبدأ في التحرش به هي وعاطف مما يثير غضبه ويبدأ محاولة الهرب ويبدأ في التعدي عليه فيكشفون له عن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيوب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.

ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.
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