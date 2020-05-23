أحمد شوبير: اتجاه لمد عمل اتحاد الكرة برئاسة الجنايني سنة وإضافة عضوين

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الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون

وارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا الى كافة الاتحادات الأهلية فى العالم المقترح الخاص بالتغييرات للاعبين وتطبيقه فى الدوريات التى أعلنت عن عودة الحياة الى ملاعبها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا فى الملاعب.





يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.