فيفا يلزم اتحاد الكرة بإجراء صارم لحكام الدوري المصري





وتلقت اللجنة الخماسية إخطارا من بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام فى وتلقت اللجنة الخماسية إخطارا من بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام فى FIFA أخطر خلاله جميع الإتحادات الكروية الأعضاء في FIFA بتنظيم دورات تدريبية للحكام عبر الإنترنت تتضمن التغييرات على قوانين اللعبة وتقنية الفيديو المعروفة ب VAR،

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف يونيو القادم..





من جانبه قال عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تخطر لجنة الحكام باى شيء خاص بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز حال صدور قرار باستئنافه.





ولفت إلى أن قرار ولفت إلى أن قرار عودة الدورى الى الحياة فى المقام الأول والأخير مسؤولية الدولة وليست مسؤولية أى جهة رياضية سواء كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ووزارة الشباب والرياضة.



