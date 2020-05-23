أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:









حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مصير وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة والمعار لفريق الاتفاق السعودي.



