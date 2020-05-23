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رياضة

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

السبت 23/مايو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
صدى البلد
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:


حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مصير وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة والمعار لفريق الاتفاق السعودي.


كشفت تقارير صحفية تونسية، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع قائد الصفاقسي التونسي لتدعيم الجبهة اليمني للفريق استعدادا فى حالة العودة النشاط فى أى وقت .


كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .


أكد صحفي إيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدأ محادثاته مع مدرب فريق توتنهام السابق، ماوريسيو بوتشيتينو، لبحث إمكانية الحصول على خدماته الموسم المقبل.
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