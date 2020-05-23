بفرمان من كارتيرون.. صفقة من العيار الثقيل تقترب من الزمالك

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع قائد الصفاقسي التونسي لتدعيم الجبهة اليمني للفريق استعدادا فى حالة العودة النشاط فى أى وقت .
وذكرت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك يصر على التعاقد مع حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي على الرغم من أزمة مواطنه حمدي النقاز مع القلعة البيضاء.
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وأضافت الصحيفة التونسية، أن الزمالك دخل في اتصالات جدية مع المثلوثي من أجل التعاقد معه إلا أنه على الرغم من ذلك تلقى اللاعب اهتمامات من جانب نادي الترجي التونسي.
ويسعى الزمالك لاستغلال وضع حمزة المثلوثي مع نادي "عاصمة الجنوب" خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع نهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع لأي نادٍ على أن يكون انتقاله مجانا.
وصاحب الـ27 عاما يعد قائد الصفاقسي منذ أن انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2016 قادمًا من البنزرتي التونسي.