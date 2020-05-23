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اقتصاد

بريطانيا تلزم الشركات بتحمل 30% من أجور العمالة المتوقفة

السبت 23/مايو/2020 - 06:36 م
أجور العمالة المتوقفة
أجور العمالة المتوقفة
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وكالات
ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة  ابتداء من أغسطس لتخفيف العبء بسبب أزمة فيروس كورونا على المالية العامة للحكومة.

ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو ولمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من أغسطس.

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وقالت الصحيفة، أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين، 

وأضافت أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور، وامتنع متحدث باسم وزير المالية ريشي سوناك عن التعليق على التقرير.


وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام القادمة، وكان سوناك قد قال يوم الجمعة إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية خطيرة جدا“ وإنه سيتم فقد وظائف خلال ”الأيام والأسابيع والشهور القادمة.
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