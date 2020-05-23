تضر بالصحة.. أطعمة لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا





وكشفًا عن ما وضحه موقع "bright side" إليكم اهم الأطعمة التى لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا...





- على عكس ما يعتقده معظم الناس ، بأنه يجب ألا يكون الإفطار بالضرورة وجبة خالية من الدهون ، ولكن الحرص على وجود الدهون المفيده ، مثل زبدة الفول السودانى التى تحتوي على دهون تساعدك على معالجة الفيتامينات، ولكن لا يفضل الأفراط فى تناولها لأحتوائها على الكثير من الدهون المشبعة أيضًا والتي يمكن أن تسبب تلفًا لقلبك بالإضافة إلى زيادة الوزن.









- تحتوي حبوب الأفطار التقليدية على الكثير من الدهون والسكريات، واستهلاك الكثير من السعرات الحرارية، ولذلك يفضل تناول حبوب الشوفان المشبعة التى تحتوي على كمية صحية من الألياف التى تفيد الجسم.





- تناول الزبادى خالى الدسم، والذى غالبًا ما يحتوي على العديد من السكريات لإضافة نكهة وقليل من البروتين، كما أظهرت الدراسات أن الزبادي كامل الدسم يساعد بالفعل على إنقاص الوزن ، ويمكن أن يساعدك استهلاك البروتين في الصباح على الشعور بالجوع أقل خلال اليوم ، ولذلك يفضل تناول الزبادى كامل الدسم.



