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محافظات

الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات

السبت 23/مايو/2020 - 06:36 م
تنفيذي الاسماعيلية
تنفيذي الاسماعيلية يتسقبل عطلة عيد الفطر
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انجي هيبة
أجرى اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق جولة تفقدية للمستشفى المركزي  وتفقد الاستعدادات الخاصة بحالة الطوارئ أثناء عيد الفطر المبارك.

شملت الجولة تفقد قسم الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وتجهيز غرف العزل والتاكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية ومراجعة نوبتجيات العيد بالنسبة للاطباء والتمريض.

كما تابع رئيس المركز والمدينة استعدادات ادارة التموين أثناء قضاء عطلة عيد الفطر، واكد اشرف سعد مدير إدارة التموين عن توافر السلع التموينية واسطوانات الغاز وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والتأكد من إعلان الأسعار على السلع وجودة السلع وتاريخ الصلاحية والمرور على المخابز.

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وأضاف أنه تم صرف حصة دقيق لمدة ثلاث ايام مقدما لجميع المخابز وذلك لعطلة العيد.

كما أكد أن صوامع القمح ستتوقف أول وثاني أيام العيد فقط وسيتم الاستلام ثالث أيام العيد.

كما تابع أعمال النظافة بالمدينة القديمة والسابعة والمدينة الجديدة وصيانة وإضاءة الأعمدة.

وكذلك تابع أعمال النظافة بالقرى حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الابطال برفع كفاء ومدخل القرية وتركيب بالدورات ورفع المخلفات والقمامة من داخل المربعات والشوارع.

وكذلك قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم برفع المخلفات من داخل القرية وقرية الأمل وعمل صيانة لأعمدة وإضاءة الشوارع.

وقامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة برفع المخلفات من داخل القرية وإضاءة الأعمدة داخل القرية وبالجزيرة الوسطي.  

الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات
الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات
الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات
الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات
الإسماعيلية تستقبل عيد الفطر بالصيانة وتوفير الخدمات
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