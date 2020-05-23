الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

حرص هاني العتال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي توجيه التهنئه الي جمهور النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ووجه العتال التهنئه الي كل رموز نادي الزمالك القدامي متمنيا لهم دوام الصحة والسعاده.
ونشر هاني العتال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك رساله خاصه وقال "كل عام وحضراتكم في أفضل صحة وحال عيدكم مبارك".
وبسؤاله عن إمكانية إلغاء مسابقة الدوري المصري بسبب فيروس كورونا أكد أنه في حالة إلغاء الدوري، ستكون الخسائر المادية للأندية كبيرة جدًا.
وقال العتال :" إلغاء الدوري بدوره سيأتي بخسائر كبيرة على الأندية، وفي نفس الوقت إذا استكملنا الدوري فالوضع صعب صحيًا بسبب فيروس كورونا ومسألة استئناف أو إلغاء الدوري محيرة جدًا".
وأشار العتال الى أن استئناف الدوري بدون جمهور سيكون جيدًا، خاصة وأن الدوري المصري في الأعوام الأخيرة كانت مبارياته تقام بدون جمهور".
وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا، يعلن من خلاله تعليق المسابقات المحلية: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة.