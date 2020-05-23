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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: الألفاظ السوقية والمتدنية تحتل قائمة الملاحظات بمسلسلات رمضان

السبت 23/مايو/2020 - 09:01 م
صورة تقرير الدراما
صورة تقرير الدراما الرمضانية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

كشف تقرير اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال رصدها للأعمال الدرامية احتلال الألفاظ السوقية والمتدنية قائمة الملاحظات والمخالفات بـ 201 ملاحظة في الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم مشاهد التدخين بواقع 125 ملاحظة.

أوضح التقرير الفنى أن مشاهد شرب الخمر تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 39 مشهدًا، ثم تشويه صورة المرأة ب 30 ملاحظة، فتعاطي المخدرات والتي تساوت مع مشاهد العنف بواقع 26 مشهدًا لكل منهما، ثم مخالفة كود الطفل بـ 19 ملاحظة، وإيحاءات جنسية بـ 13 مخالفة وكانت أقل معايير الرصد مخالفة "السب والقذف، والتهكم والسخرية وانتقاد سلوكيات المصريين، وتمجيد الجريمة والبلطجي وتوظيف الدين سلبيا، والحض على الكراهية".

كما رصدت اللجان الفنية 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة والطفل.

بينما احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وخلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني. 

من المقرر ان يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرا شاملا حول ملاحظات الدراما الرمضانية عقب الانتهاء من مراجعته .

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