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دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة الفيروس القاتل

السبت 23/مايو/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وسعي الدول جاهدة للتوصل إلى لقاح للقضاء على هذا الوباء الذي يهدد العالم، اكتشف العلماء مفاجأة في دم مصابي فيروس كورونا


وفحص العلماء دماء مصابي فيروس كورونا المستجد خاصة المصابين بأشد سلالات المرض خطورة ووجدوا أن الفيروس يقتل الخلايا التائية المسئولة عن محاربة فيروس كورونا.

وتعتبر الخلايا التائية هي التي تحارب الفيروس وتزيل العدوى منه وبالتالي يقتل الخلايا التي تحاول حماية الجسم من فيروس كورونا.

ويسعى العلماء للوصول لحل وتجربة لقاح يعمل على تقوية الجهاز المناعي والخلايا التائية لمحاربة فيروس كورونا المستجد ويسمى هذا العقار إنترلوكين.

ويساعد عقار انترلوكين على تحفيز الخلايا التائية في الجسم للتخلص نهائيا من فيروس كورونا وتصبح الدول على أعتاب توديع هذا الوباء اللعين. 
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