سميرة سعيد: أمير كرارة وحّد مشاعرنا بالاختيار ضد قوى الشر

حين يبدع ممثل إستثنائي مثل أمير كرارة في توحيد مشاعرنا جميعًا ضد قوى الشر.. تحية لكل مبدعي "الاختيار" الذين وثقوا لنا قصص البطولة والإنتماء الخالص لكل الشهداء البواسل ..بفضلهم نعيش معهم وبوجودهم بأمان.

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يذكر أن احدث أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت هاني محروس.





تدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد اركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.







