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أخبار العالم

ضاحي خلفان لليبيين: مردغو أردوغان في تراب ليبيا

السبت 23/مايو/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
شن القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما شرسا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تورطه في نقل الميليشيات المسلحة المواليه له من سوريا إلى ليبيا.
وكتب خلفان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "علموا الأتراك ان روح عمر المختار عانقت أرواح كل ليبي شريف وما أكثرهم" 
وأضاف: "فضحكم للدواعش السوريين  الذين جابهم  أردوغان من سوريا الى ليبيا ليقتلوا نيابة عن الأتراك... يهز صورته القبيحة اكثر".
وتابع خلفان: "الحل الذي يفترض ان ينصح به كل من يتألم لما يحدث في ليبيا ان يغادر أردوغان وجواعسع ويناقش الليبيون قضيتهم بواسطة مصالحة عربية بعيدة عن اقزام المنطقة
أردوغان زعيم مافيا تركية بكل المقاييس الاجرامية.. متربح ابنه بلال بالحرام وليس بالحلال".
ووجه ضاحي خلفان حديثه لأردوغان قائلا: "يا أردوغان ارض ليبيا لليبيين... عد مندحرا الى بلادك.. وعالج تدهور ليرتك افضل لك اليوم وليس غدا.
في السياق ذاته، وجه القائد العام السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان حديثه إلى الليبيين قائلا: "مردغوا اردوغان في تراب ليبيا يا احرار ليبيا.. اذيقوه الويل والخسارة والخسران المبين ...مردغوا اردوغان في تراب ليبيا يا احرار ليبيا.. اذيقوه الويل والخسارة والخسران المبين .. أردوغان حلقة من حلقات المخطط الفاشل الذي كان معدا بحيث يكون تقسيم مصر الجائزة الكبرى.. اضربوا حيل وخلوا أردوغان يصيح بالويل.

وتابع خلفان: "هزيمة أردوغان في ليبيا هزيمته في تركيا.. وهزبمته في تركيا انتصار لمنطقة الشرق الأوسط كله.. أردوغان زعيم تنظيم مافيا.. وبكل  في تنطيمات المافيا من إجرام ... تنظيم الأخوان تنظيم مافيا.. الجماعة الإخوانية ليس لها من الإسلام الا الكلام اما الأفعال فالعياذ بالله .. أردوغان هذا هو الجزار الذي وقتل وذبح اخواننا الأكراد ولا يزال..أردوغان هذ الشريك الأصلي في اتفاقية الشرق الأوسط الجديد مع المدمن الكوكائني بوش الابن.

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