بـ الفسيخ والكعك.. كيف يستقبل أهالي كفر الشيخ عيد الفطر المبارك؟ صور

رغم أزمة كورونا التي أفسدت فرحة العيد، إلا أن أهالي كفر الشيخ لهم طقوس لاستقبال عيد الفطر المبارك، فنجد أن الإقبال يتزايد على شراء الأسماك المملحة "الفسيخ والسردين"، والمدخنة "الرنجة"، لتتزين به موائد إفطار أول أيام العيد مع البصل الأخضر والليمون، وسط فرحة الأسرة، بهذه الأكلة التي تشتهر بها المحافظة كعادة سنوية.





فسيخ كفر الشيخ مذاق خاص

وتُعد محافظة كفر الشيخ من أشهر محافظات الجمهورية في إنتاج أسماك الفسيخ الفاخرة، لوجود أقدم وأشهر صانعي الفسيخ، في أغلب مراكز المحافظة خاصة، في سيدي سالم، وبيلا ودسوق وفوه، فضلاً عن جودة الأسماك التي تستخدم في تصنيع الفسيخ، مما يجعل فسيخ كفر الشيخ من الأطعمة ذات المذاق الخاص.





فيما فضلت بعض الأسر إنتاج وتصنيع أسماك الفسيخ والسردين المملحة منزليًا، بكميات وفيرة لتناولها خلال أيام العيد، وإهداء الأهل والأصدقاء من هذه الأسماك المملحة، خاصة في القرى، لتناولها مع المخبوزات خلال وجبة الإفطار أو الغداء كعادة توارثها أهالي المحافظة منذ منذ عشرات السنين.





ويحرص أهالي كفر الشيخ على شراء الكعك والبسكويت و"البيتي فور"، والغُريبة، من مصانع ومحال الحلويات، خاصة في مدن المحافظة، بينما تفضل السيدات في القرى على تصنيع وإعداد العكك والبسكويت والأنواع الأخرى من الحلويات والمخبوزات منزليًا؛ وخبزها وطهيها خلال أفران القش البلدية أو أفران الغاز.





أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور

وتراوحت أسعار الكعك والبسكويت هذا العام في محافظة كفر الشيخ من مكان لآخر، فتتراوح الأسعار بين 50 و100 جنيه للكعك السادة والملبن والمحشي، والبسكويت من 50 إلى 75 جنيها حسب النوع، "بسكويت نشادر"، "بسكويت برتقال"، "بسكويت فانيليا"، "بسكويت كاكاو"، وتراوحت أسعار الغريبة والبيتي فور بين 60 و80 جنيها.





زيارة القبور وأضرحة الأولياء الصالحين

ومن بين العادات القديمة، التي يحرص عليها أهالي كفر الشيخ، لا سيما في القرى، زيارة المقابر في أول أيام العيد، وقراءة الفاتحة والدعاء لموتاهم عقب أداء صلاة العيد، بالرغم من نهي الشريعة الإسلامية عن مثل هذه الأمور وتحريمها، وكذلك حرص بعض المواطنين خاصة من كبار السن والمتصوفة على زيارة أضرحة الأولياء الصالحين، قبل غلق المساجد، بسبب الإجراءات الاحترازية لجمواهة فيروس كورونا المستجد.



