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منوعات

وفاة بطلة مصارعة يابانية شهيرة عن عمر ٢٢ عاما

السبت 23/مايو/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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احمد شريف

توفيت المصارعة اليابانية والنجمة التلفزيونية هانا كيمورات عن عمر يناهز 22 عامًا.


 ووفقًا لصحيفة ميرور ظهرت كيمورا كنجمة ضخمة في وطنها ، سواء في حلبة المصارعة أو عبر  الشاشة التلفزيون بعد أن تألقت في مسلسل Terrace House، الذي أنتجته شركة نتفيلكس .

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 تم تأكيد النبأ المأساوي لوفاتها في بيان موجز نشرته شركة المصارعة Stardom.


 "وقالت شركة المصارعة ، نأسف جدًا للإبلاغ عن وفاة هانا كيمورا.


وتابعة الشركة في بيانها "من فضلك تذكروا الراحلة في احترام  وامنحوا بعض الوقت لتجهيز الأمور ، وشاركوا بأفكاركم وصلواتكم مع عائلتها وأصدقائها.


واضافت الشركة "نحن نقدر دعمكم خلال هذه الفترة الصعبة.

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