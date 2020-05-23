وفاة بطلة مصارعة يابانية شهيرة عن عمر ٢٢ عاما

توفيت المصارعة اليابانية والنجمة التلفزيونية هانا كيمورات عن عمر يناهز 22 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ميرور ظهرت كيمورا كنجمة ضخمة في وطنها ، سواء في حلبة المصارعة أو عبر الشاشة التلفزيون بعد أن تألقت في مسلسل Terrace House، الذي أنتجته شركة نتفيلكس .



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تم تأكيد النبأ المأساوي لوفاتها في بيان موجز نشرته شركة المصارعة Stardom.



"وقالت شركة المصارعة ، نأسف جدًا للإبلاغ عن وفاة هانا كيمورا.



وتابعة الشركة في بيانها "من فضلك تذكروا الراحلة في احترام وامنحوا بعض الوقت لتجهيز الأمور ، وشاركوا بأفكاركم وصلواتكم مع عائلتها وأصدقائها.

واضافت الشركة "نحن نقدر دعمكم خلال هذه الفترة الصعبة.

