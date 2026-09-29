تلقي 1458 طلبا من واضعي اليد على أملاك الدولة لتوفيق أوضاعهم بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون لحقوقها واسترداداً لحقوق المواطنين، لافتاً إلى أستمرار الجهود المبذولة في تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية قائلاً الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون واسترداد كافة حقوق الدولة وتقديم كافه التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.

ومن جانبه أوضح محمد العوضي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورا ملحوظا من خلال الإعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصاً على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.

وأشار مدير عام إدارة الأملاك أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ (١٤٥٨ طلبا)، فيما بلغ عدد رسوم الفحص المسددة إلكترونياً إلى (١٤٥٨ عملية سداد) منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي ٢٠٢٦ حتى تاريخه لتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.

وأضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظا على حقوق المواطنين والدولة.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقاً للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧م وسيتم استكمال إجراءاتها وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة كثّفت حملات التوعية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لتعريف وتوعية المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لأملاك الدولة.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك عبر الرابط التالى https://nplr.estrdad.gov.eg تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع استمرار أعمال الموجة٣٠ بكل حزم لإزالة أي تعديات في مهدها.