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فن

مسلسل النهاية الحلقة الأخيرة.. المنتظر يدمر العالم ويحنط زين

السبت 23/مايو/2020 - 11:34 م
مسلسل النهاية لـ
مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف
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أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع المنتظر أو صديق "إياد نصار" أن يدمر العالم ويبقى على المهندس زين "يوسف الشريف" الذى يضعه فى الواحة بتابوت يعمل على تحنيطه. 

بينما يقضى تدمير العالم على كل من الروبوت زين والريس عزيز "عمرو عبد الجليل" والذى حاول ان يوقف زين على صنع الدرع ليواجه ضربة الواحة. 

اما زين "يوسف الشريف" يدخل فى مشاجرة عنيفة مع احد افراد امن الواحة حتى يتمكن من قتله الا انه لا يستطيع وقف الصاروخ المدمر الذى أصاب العالم يقوة تسببت فى اباده جميع المخلوقات. 

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يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واياد نصار واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 
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