رامى ربيعة يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

حرص رامى ربيعة لاعب منتخب مصر والاهلى اعلى تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.









وكتب رامى ربيعة ، قائلًا: "‏‏‏‏‏ كل سنه و انتم طيبين عيد سعيد ⚽️🎈"













كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .











