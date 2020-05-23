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رياضة

كل سنة وانتوا طيبين.. عمرو زكي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 11:59 م
عمرو زكى
عمرو زكى
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محمد بدران

حرص عمرو زكى لاعب منتخب مصر السابق على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وكتب عمرو زكى، قائلًا: "‏‏‏‏‏كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا جميعا وان شاء الله العيد الكبير يكون في ظروف افضل واحسن على العالم كله.. 🌹🎉"



كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .



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