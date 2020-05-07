مفيش ست دمرتني وكنت سهران مع 5 لاعبين بعد هذه المباراة.. تصريحات جريئة من عمرو زكي لشيخ الحارة

حل عمرو زكي لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وكشف زكي كواليس علاقته بأم ابنه، كما تحدث عن مشواره الكروي ورأيه في محمد صلاح، وفيما يلي أبرز تصريحاته:





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