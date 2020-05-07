AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيش ست دمرتني وكنت سهران مع 5 لاعبين بعد هذه المباراة.. تصريحات جريئة من عمرو زكي لشيخ الحارة

الخميس 07/مايو/2020 - 09:07 م
عمرو زكي
عمرو زكي
Advertisements
هاني حسين
حل عمرو زكي لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وكشف زكي كواليس علاقته بأم ابنه، كما تحدث عن مشواره الكروي ورأيه في محمد صلاح، وفيما يلي أبرز تصريحاته:

اقرأ أيضا| 
- بصرف على ابني..ولو اتجوزت تاني والست مش عجباني هطلقها
- مفيش لاعب يستحق 15 مليون جنيه وبيراميدز السبب
- لم أشعر بالغرور خلال احترافي ولم أصل إلى مكانة محمد صلاح
- شخصية محمد صلاح قريبة من ميسي.. وحقق ما لم يستطع تحقيقه لاعب عربي او افريقي.
- اشتغلت في البترول ازاي.. والشركة كانت في ليبيا
- كنت سهران في مكان مع 5 لاعبين بعد مباراة مصر في تصفيات كأس العالم.

اقرأ أيضا|
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفية العمري: أهلي هربوني من المحلة إلى الإسكندرية لهذا السبب.. فيديو

إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل.. هشام سليم وحمو بيكا أبرز ضحاياها

عمرو زكي عن علاقته بفنانة شابة: مفيش ست دمرت حياتي.. فيديو

بصرف على ابني.. عمرو زكي: لو اتجوزت تاني والست مش عجباني هطلقها

عمرو زكي: مفيش لاعب يستحق 15 مليون جنيه وبيراميدز السبب

عمرو زكي: لم أشعر بالغرور خلال احترافي ولم أصل إلى مكانة محمد صلاح لهذا السبب

ترشيحاتنا

اليابان تعتمد عقار رمديسيفير الأمريكي علاجا لفيروس كورونا

3 شروط تحدد قبول آيتن عامر لأدوارها.. تعرف عليهم

تدخين وعنف وألفاظ سوقية وإيحاءات جنسية.. الأعلى للإعلام يرصد 17 ملاحظة على مسلسلات رمضان

فرنسا تعلن بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 11 مايو

الصحة تكشف تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا فى مصر

ننشر جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة

بـ بنطلون أصفر.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث جلسة تصوير