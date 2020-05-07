مفيش ست دمرتني وكنت سهران مع 5 لاعبين بعد هذه المباراة.. تصريحات جريئة من عمرو زكي لشيخ الحارة

حل عمرو زكي لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وكشف زكي كواليس علاقته بأم ابنه، كما تحدث عن مشواره الكروي ورأيه في محمد صلاح، وفيما يلي أبرز تصريحاته:
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- مفيش ست دمرت حياتي وأنا بحب الحياة.
- بصرف على ابني..ولو اتجوزت تاني والست مش عجباني هطلقها
- مفيش لاعب يستحق 15 مليون جنيه وبيراميدز السبب
- لم أشعر بالغرور خلال احترافي ولم أصل إلى مكانة محمد صلاح
- شخصية محمد صلاح قريبة من ميسي.. وحقق ما لم يستطع تحقيقه لاعب عربي او افريقي.
- اشتغلت في البترول ازاي.. والشركة كانت في ليبيا
- كنت سهران في مكان مع 5 لاعبين بعد مباراة مصر في تصفيات كأس العالم.
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