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توك شو

بصرف على ابني.. عمرو زكي: لو اتجوزت تاني والست مش عجباني هطلقها

الخميس 07/مايو/2020 - 08:06 م
عمرو زكي
عمرو زكي
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هاني حسين
قال عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن علاقته جيدة بابنه خاصة بعد انفصاله عن زوجته.

وأضاف عمرو زكي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي " في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: "الست تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لأبنها".

وتابع عمرو زكي: "بصرف على ابني ولكن لا أعطي لأم ابني  فلوس في إديها"، مضيفا: " لو اتجوزت تاني ومش عجباني هطلقها".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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