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رياضة

بعد عرض الاختيار.. نادي الشيخ زايد يمنح أسر شهداء البرث العضوية الشرفية

الأحد 24/مايو/2020 - 12:39 ص
فكري الهواري
فكري الهواري
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عمرو ابوبكر
قرر فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، منح العضوية الشرفية لأسر شهداء الكتيبة 103 صاعقة، وعلى رأسهم أسرة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وكل الشهداء الأبرار مرحبا بتواجد أسر الشهداء بنادي الشيخ زايد ومنحهم العضوية الشرفية.

وقال الهواري، أن منح أسر شهداء الكتيبة 103 صاعقة العضوية الشرفية بنادي الشيخ زايد شرف لا يعادله شرف، ولن نوفي الشهداء قدرهم و تضحياتهم لحماية الوطن، مشيرًا إلى أنه سوف ينظم النادى حفل تكريم لأسر الشهداء عقب عودة النشاط الرياضي.

وأثار تجسيد مشهد استشهاد عقيد أركان حرب "أحمد صابر منسي" وأبطال الكتيبة 103 صاعقة في مسلسل الاختيار ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأخيرة قبل يومين من نهاية شهر رمضان، الأمر الذي دفع نادي الشيخ زايد نحو تكريم أسر شهداء كمين البرث.

وقال رئيس نادي الشيخ زايد: "قررت منح العضوية الشرفية لأسر الشهداء، تكريمًا وتقديرًا لما قدمه أبطالنا البواسل، مضيفا أن النادي أغلق باب الاشتراكات الجديدة منذ فترة ولكننا قمنا باستثناء لأسر الشهداء، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لأبطال دافعوا عن مصر وحمى شعبها، ولولاه لما كنا الآن نتحدث ونعيش في أمان".

ومنحهم العضوية الشرفية بالنادي تقديرًا لجميل لن يستطيع ردّه.

كما قدمت إدارة إدارة النادي خصم 50% على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية من أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي.

وقال الهوارى، إن إدارة نادي الشيخ زايد يعتزون  ويفتخرون بشهداء الكتيبة 103 صاعقة وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.

ولفت الهوارى، إلى أن اهداء العضوية الشرفية لأسر الشهداء تقديرًا للتضحيات والبطولات التي قدمها في سبيل خدمة الوطن والحفاظ علي ابناءه واراضيه كما سيتم تكريم الأسر  وتسليمهم العضوية الشرفية عقب عيد الفطر المبارك.
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