بعد عرض الاختيار.. نادي الشيخ زايد يمنح أسر شهداء البرث العضوية الشرفية

قرر فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، منح العضوية الشرفية لأسر شهداء الكتيبة 103 صاعقة، وعلى رأسهم أسرة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي وكل الشهداء الأبرار مرحبا بتواجد أسر الشهداء بنادي الشيخ زايد ومنحهم العضوية الشرفية.
وقال الهواري، أن منح أسر شهداء الكتيبة 103 صاعقة العضوية الشرفية بنادي الشيخ زايد شرف لا يعادله شرف، ولن نوفي الشهداء قدرهم و تضحياتهم لحماية الوطن، مشيرًا إلى أنه سوف ينظم النادى حفل تكريم لأسر الشهداء عقب عودة النشاط الرياضي.
وأثار تجسيد مشهد استشهاد عقيد أركان حرب "أحمد صابر منسي" وأبطال الكتيبة 103 صاعقة في مسلسل الاختيار ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأخيرة قبل يومين من نهاية شهر رمضان، الأمر الذي دفع نادي الشيخ زايد نحو تكريم أسر شهداء كمين البرث.
وقال رئيس نادي الشيخ زايد: "قررت منح العضوية الشرفية لأسر الشهداء، تكريمًا وتقديرًا لما قدمه أبطالنا البواسل، مضيفا أن النادي أغلق باب الاشتراكات الجديدة منذ فترة ولكننا قمنا باستثناء لأسر الشهداء، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لأبطال دافعوا عن مصر وحمى شعبها، ولولاه لما كنا الآن نتحدث ونعيش في أمان".
ومنحهم العضوية الشرفية بالنادي تقديرًا لجميل لن يستطيع ردّه.
كما قدمت إدارة إدارة النادي خصم 50% على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية من أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي.
وقال الهوارى، إن إدارة نادي الشيخ زايد يعتزون ويفتخرون بشهداء الكتيبة 103 صاعقة وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.
ولفت الهوارى، إلى أن اهداء العضوية الشرفية لأسر الشهداء تقديرًا للتضحيات والبطولات التي قدمها في سبيل خدمة الوطن والحفاظ علي ابناءه واراضيه كما سيتم تكريم الأسر وتسليمهم العضوية الشرفية عقب عيد الفطر المبارك.