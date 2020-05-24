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توك شو

والدة الشهيد أحمد حسنين: الجيش المصري رفع راسنا في السماء.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:08 ص
الشهيد أحمد حسنين
الشهيد أحمد حسنين
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اسراء صبري
قالت والدة الشهيد أحمد حسنين، بطل ملحمة البرث، إنها كانت تتابع مسلسل الاختيار منذ بدايته، وأنهم كانوا فخورين جدا بالمسلسل.

وتابعت والدة الشهيد، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى": طبعا فخورة عشان شوفنا ولادنا كانوا بيعملوا إيه في سيناء.. لأن احنا مكناش نعرف إي حاجة عن اللي بيحصل هناك".

وأضافت: "شاهدنا المسلسل منذ بدايته حتى نهايته.. شوفنا ولادنا وهما بيموتوا".

واعترضت والدة الشهيد على عدم إذاعة مشهد إعدام هشام عشماوي في المسلسل، متابعه: بس هو نزل بعد المسلسل على طول.. احنا راسنا فوق السما.

وقال أحمد موسى ردا على اعتراضها" انا دلوقتي هعرضه وهو معدوم على الشاشة ..عشان الناس كلها ترتاح".

وقدمت والدة الشهيد التحية لجيش مصر ولأبطال ملحمة البرث، قائله: "يسلم الجيش المصري والله ويسلم أبطال ملحمة البرث..القائد منسي، وأحمد حسنين وشبراوي..كلهم أبطال".
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