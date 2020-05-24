AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منهم ريهام حجاج.. 3 نجوم على حبل المشنقة في دراما رمضان

الأحد 24/مايو/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
شهدت نهايات بعض مسلسلات رمضان اعدام ابطالها، وهو الامر الذي تفاعل معه جمهور مواقع السوشيال ميديا.

انتهت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل " لما كنا صغيرين بتنفيذ حكم الاعدام علي دنيا " ريهام حجاج" لما ارتكبته من جرائم شنيعة.

وفي مسلسل البرنس دخل فتحى "احمد زاهر" السجن ليتم إعدامه على الجرائم التى ارتكبها بعد قتله لشقيقه وزوجته ويحصل رضوان على كل حقوقه المادية من فتحى ويقرر الزواج من علا "نور".   


وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل خيانة عهد الحكم على" مروان" الذي يجسده خالد سرحان بالإعدام، ويطلب الصلاة قبل تنفيذ حكم الإعدام.


يذكر ان مسلسل البرنس تدور احداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ أحمد زاهر: حقيقي أبدعت في مسلسل البرنس

البرنس.. فتحي يجهز فخا لـ رضوان

روجينا بتحب vampire.. محمد علاء يسخر من نفسه فى مسلسل البرنس

مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة .. إعدام فتحى وزواج رضوان

بعد إعدام فتحى فى البرنس.. أحمد زاهر: مسامحني يا رضوان؟

إعدام ريهام حجاج فى الحلقة الأخيرة من مسلسل " لما كنا صغيرين "

ترشيحاتنا

اشتباه في إصابة مسؤول بـ الأهلي بـ فيروس كورونا

أحمد الجيزاوي يصل القاهرة بعد 8 سنوات في السجون السعودية.. شاهد أول تعليق له

إنقاذ طفل بأعجوبة من ممر شديد الضيق في السعودية.. صور

شقيق بطل ملحمة البرث: أخي والشهيد الهرم قتلا إرهابيين بالطوب

لقطات حية من معركة الواحات ولحظة القبض على الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري.. شاهد

مرتضى منصور: نجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذ طفل بأعجوبة من ممر شديد الضيق في السعودية.. صور

بريطانيا تتوقف عن التصفيق للأطباء بسبب السياسة

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور