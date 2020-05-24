منهم ريهام حجاج.. 3 نجوم على حبل المشنقة في دراما رمضان

شهدت نهايات بعض مسلسلات رمضان اعدام ابطالها، وهو الامر الذي تفاعل معه جمهور مواقع السوشيال ميديا.





انتهت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل " لما كنا صغيرين بتنفيذ حكم الاعدام علي دنيا " ريهام حجاج" لما ارتكبته من جرائم شنيعة.





وفي مسلسل البرنس دخل فتحى "احمد زاهر" السجن ليتم إعدامه على الجرائم التى ارتكبها بعد قتله لشقيقه وزوجته ويحصل رضوان على كل حقوقه المادية من فتحى ويقرر الزواج من علا "نور".









وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل خيانة عهد الحكم على" مروان" الذي يجسده خالد سرحان بالإعدام، ويطلب الصلاة قبل تنفيذ حكم الإعدام.









يذكر ان مسلسل البرنس تدور احداثه حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



