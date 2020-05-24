طرق اكتشاف تسريب الهواء في إطارات السيارة

يعتبر تسريبات الإطارات من اكثر الامور المزعجة التي يواجهها قائدي السيارات لانها تتسب في إفراغ الهواء من الإطار مما يؤدي ذلك إلى إضاعة الوقت.



وعلى السائق أن يقوم بالعناية الكاملة بالإطارات وفحصها بصورة دورية بالإضافة إلى ملاحظة أي تسرب للهواء.. ونقدم بعض النصائح التي تكتشف بها تسريب الهواء من الإطارات



يمكن للسائق أن يكتشف تسريب الهواء خلال ملاحظة تغير قياس ضغط الهواء، عن طريق تزويد الإطار بالهواء إلى مستوى الضغط المطلوب .



كما في حال وجود تسريب كبير فسوف نلاحظ ارتخاء سريع في احد الإطارات ويجب معالجته علي الفور أما إذا وجد السائق التسريب بسيط سيلاحظ ارتخاء بشكل تدريجي لأحد الإطارات بشكل أسرع من الأخرين .



يمكن للسائق الكشف عن تسريب الهواء في الإطارات عن طريق استخداد المياه والصابون والتي تعد من أكثر الأشياء التي تكشف تسريب الهواء فيمكن للساسئق أن يقوم برش مياه وصابون على كامل الإطار سيجد حينها تطاير فقاعات الصابون قرب مكان التسريب بالإطار.



