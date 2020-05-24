ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. والجمهور يهاجمها

علقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: كل سنه و انت طيب كل سنه و انت ناجح كل سنه و انت رقم واحد.

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وشن متابعيها هجوم كبيرا فى التعليقات " مش ده كنتي في برنامج قولتي مش هتكلميه تاني"، " مش انتى قولتى انك مش هتتعاملى معاه تانى"، " سبحان مغير الاحوال مش انتو متخانقين".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎