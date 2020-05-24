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فن

أحمد العوضي للإرهابيين: انا دكر عليكم

الأحد 24/مايو/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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محمد نحلة - مريم عزت

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابيين بنشر فيديوهات إعدام الإرهابي هشام عشماوي.


وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" متقفشوش اوي كده اني نزلت الفيديوهات ... انا دكر عليكم وعلي اللي منكم ..وزي مانتو حلوين ونكدتو علينا انا قلت امسي عليكم بالفيديوهات دي يا شوية هلاهيل.



ونشر أحمد العوضى صورة جديدة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من كواليس مسلسل الاختيار".


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وظهر العوضي وهو يجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي داخل غرفة الإعدام وعلق قائلًا "حقكم جه".



وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



ويجسد أمير كرارة في مسلسل الاختيار دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

 


أحمد العوضي للإرهابيين: انا دكر عليكم
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