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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 04:46 ص
فجر السعيد
فجر السعيد
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مريم عزت
بعد انتشار خبر اصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى  بفيروس كورونا , نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام " صورة للفنانة تطلب من جمهورها الدعاء لها. 

ونشرت الاعلامية فجر السعيد  هذه الصورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات " تويتر " . 

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وعلقت على الصورة قائلا : طمنوني ارجوكم على الفنانه الغاليه #رجاء_الجداوي عسى مايكون شر يارب تكون بخير.

وكانت أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت رجاء الجداوي صورة مع أبطال العمل وعلقت قائلة: "مبروك لكل فريق العمل، ألف حمد وشكر لله، فركش".

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.
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