بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

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وعلقت على الصورة قائلا : طمنوني ارجوكم على الفنانه الغاليه #رجاء_الجداوي عسى مايكون شر يارب تكون بخير.

وكانت أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ونشرت رجاء الجداوي صورة مع أبطال العمل وعلقت قائلة: "مبروك لكل فريق العمل، ألف حمد وشكر لله، فركش".





وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.