سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر في أول أيام عيد الفطر .. فيديو

ورصدت عدسة صدى البلد، حركة المرور أعلى كوبري اكتوبر والتحرير ووسط البلد .

وكانت وزارة الصحة، قد حددت في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها.





وتشمل تلك الجهات الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.