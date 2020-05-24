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سيارات

نصائح لتشغيل مكيف السيارة صيفا بدون استهلاك كميات وقود كبيرة

الأحد 24/مايو/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يقوم العديد من السائقين بتشغيل مكيف السيارة أثناء السير، وبالأخص بعد دخول الصيف وحلول موجة الطقس الحارة على البلاد، ولكن يتخوف العديد منهم من استهلاك كميات كبيرة من الوقود أثناء تشغيل المكيف.


وبسبب ذلك، يتجنب بعض قائدي السيارات تشغيل المكيف أثناء القيادة، والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة، لخفض معدلات استهلاك الوقود.


ولكن خبير أنظمة التكييف لدى شركة كونتيننتال مايك أيزمان، كشف حقيقة هذا الأمر وكميات الوقود التى تستهلكها السيارة أثناء تشغيل المكيف، ويؤكد أن هذه الطريقة ليست مناسبة دائمًا.


وقال أيزمان لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن تشغيل المكيف له العديد من الفوائد للسائقين، ومنها مساعدتهم على قيادة خالية من التعب، والقدرة على التركيز أثناء القيادة بصورة أكبر.


وأضاف الخبير الألماني، أن القيام بصيانة المكيف بشكل مستمر يساهم على تبريد المقصورة، بدون استهلاك كمية كبيرة من الوقود.


وأكد الخبير أن فتح النوافذ أثناء السير قد يزيد استهلاك الوقود مقارنة بالاستهلاك أثناء تشغيل المكيف، حيث تزيد مقاومة السيارة للهواء عند فتح النوافذ ما يزيد من الجهد المبذول من المحرك.


ونصح قائدي السيارات بالاكتفاء بضبط المكيف بين 22 و24 درجة مئوية، وضبط تدفق الهواء من الفتحات الوسطي والحيز المخصص للأقدام، حتى ينخفض استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف.

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