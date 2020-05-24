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أخبار البلد

الرئيس السيسى يقدم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر.. فيديو وصور

الأحد 24/مايو/2020 - 08:45 ص
أبناء وأسر الشهداء
أبناء وأسر الشهداء والمصابين
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محمد إبراهيم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.


وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى جميع الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعًا عن استقراره وسلامة أراضيه.


يأتى ذلك انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الاحتفالات والمناسبات، عرفانًا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.


يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفى إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.
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