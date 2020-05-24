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مرأة

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بحليب مع الكعك والبسكوت

الأحد 24/مايو/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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رشا عوني
اعتاد الكثيرون على تناول كوب الشاي بحليب مع الكحك والبسكويت في صباح أول أيام عيد الفطر، فهي أكلة يعشقها الكبار والصغار، وينتظرونها من أواخر شهر رمضان، خاصة وأن الشاي بحليب يعتبر المشروب المفضل لدى الكثيرين . 

ورغم أنه يبدو صحيًا إلا أن أضرار الشاي بحليب تفوق فوائده، حيث أكدت الدكتورة أمينة الباجوري أخصائي علاج السمنة، أن الشاي بحليب غير صحي بالمرة، وأنه خليط غريب حيث يتكون من بروتينات الحليب مع كافيين الشاي، فتتحول إلى بكتيريا بالمعدة، فلا تستطيع المعدة ترجمة هذا الخليط معًا.

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وأوضحت أمينة الباجوري في تصريحات لـ صدى البلد، أن الكافيين الموجود بالشاي مادة مؤكسدة للجسم وللأكسجين في الخلايا ، أما الحليب فيتحول لبكتريا في المعدة فيسبب انتفاخا وزيادة في حجم الكرش . 

ونصحت أخصائية علاج السمنة ،  بشرب الحليب خالي الدسم لأن يعتبر خاليا من البروتينات التي تتحول إلى بكتريا في الأمعاء، كما نصحت بالاكتفاء بشرب كوب واحد فقط في اليوم من الشاي بالحليب وخاصة في الصباح وتجنب شربه في المساء.

وحذرت أمينة الباجوري من تناول أي من الكحك و البسكوت أو البقسماط أو أي ساندوتش مع الشاي بحليب موضحة أن الطعام والشراب معًا يسببان عسر هضم ويسبب ظهور كتل دهنية في الظهر ثم ظهور الكرش .
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