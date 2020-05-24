عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بحليب مع الكعك والبسكوت

خليط غريب حيث يتكون من بروتينات الحليب مع كافيين الشاي، فتتحول إلى بكتيريا بالمعدة، فلا تستطيع المعدة ترجمة هذا الخليط معًا.





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وأوضحت أمينة الباجوري في تصريحات لـ صدى البلد، أن الكافيين الموجود بالشاي مادة مؤكسدة للجسم وللأكسجين في الخلايا ، أما الحليب فيتحول لبكتريا في المعدة فيسبب انتفاخا وزيادة في حجم الكرش .





ونصحت أخصائية علاج السمنة ، بشرب الحليب خالي الدسم لأن يعتبر خاليا من البروتينات التي تتحول إلى بكتريا في الأمعاء، كما نصحت بالاكتفاء بشرب كوب واحد فقط في اليوم من الشاي بالحليب وخاصة في الصباح وتجنب شربه في المساء.



