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بين الناس

لمنع التجمعات.. الشرطة تغلق كوبرى القناطر الخيرية في أول أيام العيد.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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منار نور - أشرف العمدة- صلاح مهدي
أغلق رجال الشرطة كوبرى القناطر الخيرية في اول ايام العيد الفطر المبارك تجنبا لأي تجمعات . 
ورصدت عدسة "صدى البلد" التزام أهالي القناطر الخيرية بتعليمات وزارة الصحة بالتزام بالمنازل. 

وكانت وزارة الصحة، قد حددت في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها.

وتشمل تلك الجهات الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.
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