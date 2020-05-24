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محافظات

الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:40 ص
خلو شواطئ سيناء من
خلو شواطئ سيناء من المواطنين
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ايمن محمد
التزم مواطنو جنوب سيناء منازلهم في أول يوم العيد الفطر المبارك ولم يخرجوا الشواطئ والساحات والحدائق.

وقد بدت الشوارع شبه خاوية من المارة والمحلات مغلقة حتى محلات السوبر ماركت والبقالة إلا قليلا من المحلات في الشوارع  الجانبية وأطراف المدن. 

وفي العاصمة طور سيناء بدت الشوارع خالية تماما وأغلقت الشواطئ والحدائق والساحات وقد تم غلق الشوارع المؤدية للكورنيش بالحواجز وتعين خدمات أمنية على الشاطئ العام والكيلاني والجبيل بالإضافة إلى المرور الدوري لسيارات الشرطة.

وقد حاول بعض الشباب والأطفال دخول شاطئ الكيلاني ومنعتهم الحراسات الأمنية الموجودة فتوجهوا لميدان  الهلب.

وقال الشاب حسام مصطفى لم نجد مكان نتوجه له ونشعر فيه بأجواء عيد إلا شاطئ الكيلاني ولكن تم منعنا  فأين نذهب وخاصة أن المقاهي والحدائق مغلقة.
 
وقد علت تكبيرات العيد من المساجد وردد سكان المدن تكبيرات العيد في المنازل.

وفي مدينة رأس سدر  استقبلت المدينة أمس بعض النزلاء الذين يمتلكون فيلات وشاليهات في القرى السياحية  لقضاء عطلة عيد الفطر.

وقد استقبلت عدد من الفنادق الذي صرح لها بالفتح  بشرم الشيخ نزلاء بنسبة ٢٥٪ .

وفي سياق متصل التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعمال النظافة بمدينة شرم الشيخ  وقام بتوزيع العيديات والمكافات المالية لهم قائلا: "يقع عليكم عبء نظافة مدينة شرم الشيخ والمحافظة على رونقها وجمالها "مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وارتداء كمامات الوقاية".

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الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر
الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر
الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر
الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر
الشوارع خاوية والشواطئ مغلقة.. أهالى جنوب سيناء التزموا المنازل أول أيام عيد الفطر
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