الخشت يضع حجر أساس مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، عن وضع حجر أساس مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية، وفق أحدث التقنيات العالمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب والمبدعين، وتدعيمًا لرسالة الفن الراقي، والتطلع لعصر مسرحي ذهبي إيمانًا بدور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيا وفكريًا.





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وقال الدكتور محمد الخشت، إن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار تقاليدها الراسخة، وسعيًا من الجامعة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة.





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وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، منعزلًا عن بقية الأدوار المنوط بها أداؤها ومنها اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصية الطلاب وتعريفهم بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملية التنمية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، وأن الحضارة لا تقوم على العلم فقط، بل تقوم على الثقافة والفنون والعلوم والآداب وكل ما أنجزه الإنسان، وإلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من أدران النفس والحزن والهموم وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي عندما ننظر إلى تجارب الآخرين، الإنسانية والشخصية والجمالية.





وأضاف أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الإبداعية بالجامعة لا يترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة، تتفاعل مع عقلية شباب هذا الجيل بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.





وخرجت مسارح كليات جامعة القاهرة فنانين عظماء منهم: عادل امام، وأشرف زكي، وفتوح أحمد، وخالد الصاوي، وخالد صالح، وفتحي عبدالوهاب، ومنى زكي وغيرهم من الفنانين والفنانات.