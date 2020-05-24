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أخبار البلد

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلاً.. والقاهرة 28 درجة

الأحد 24/مايو/2020 - 01:24 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لطيف على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس غدًا، لطيف على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يبقي مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


ويكون الطقس، على محافظات الصعيد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى و 17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغري 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى و 22 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغري 18، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغري 21.
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