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حوادث

أمن القاهرة يضبط عناصر إجرامية في حملات ضبط مروجي المخدرات

الأحد 24/مايو/2020 - 01:45 م
ضبط قضايا الإتجار
ضبط قضايا الإتجار بالمواد المخدرة
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كتب محمد صبرى
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).
      
كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 330 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها .
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