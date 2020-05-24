أمن القاهرة يضبط عناصر إجرامية في حملات ضبط مروجي المخدرات

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 255 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 330 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها .