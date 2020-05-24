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مرأة

بـ الأبيض الجريء.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

الأحد 24/مايو/2020 - 03:19 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وظهرت نسرين أمين، بفستان أنيق باللون الأبيض، وبدون أكمام ليبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة ناعمة تبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين فى الماكياج على وضع لمسات ناعمة ورقيقة لعيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون هادئ ليتناسب مع إطلالتها.


كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من الخواتم لليد لإكمال إطلالتها.
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