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علماء حول العالم يناقشون أحدث الأبحاث العلمية لمواجهة كورونا بجامعة طنطا.. الأربعاء المقبل

الأحد 24/مايو/2020 - 04:10 م
مؤتمر جامعة طنطا
مؤتمر جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا مشاركة عدد كبير من كبار العلماء حول العالم فى المؤتمر الافتراضي الدولي الأول الذى تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة تحدي كورونا ومستقبل العالم بعد الفيروس" خلال الفترة من 27- 28 مايو الجاري لبحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية وسبل الوقاية وطرق العلاج المضاد وتحديات اللقاحات.

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كما يبحث المؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفيسة الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها ودور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة فى تخطى الأزمة كما يناقش المؤتمر مستقبل العالم بعد كورونا. 

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر  أن المؤتمر الافتراضي للجامعة هو الأول من نوعه فى مصر حيث يستهدف تبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجالات التشخيص والعلاج والأبحاث التطبيقية في مواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن برنامج المؤتمر الافتراضي يتضمن فى اليوم الأول مناقشة مدى تأثير فيروس كورونا على مستقبل المنظومة الصحية؛ حيث يشارك به من كندا الدكتور احمد شكر بجامعة ساسكا تشوان ويلقى محاضرة علمية "حول نظم الرعاية الصحية من فيروس كورونا " .. كما يشارك بالمؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية بمحاضرة علمية بعنوان" كوفيد 19 التحدي الجديد "..وبعدها محاضرة علمية حول تاثير كورونا على أطباء الاشعة يقدمها الدكتور طارق الدياسطى رئيس الجمعيتين المصرية والافريقية للأشعة ثم يشارك الدكتور مايكل ويكنز بمحاضرة علمية عن "طباعة ثلاثية الابعاد لمعدات الحماية الشخصية  " ثم يحاضر الدكتور جافييرا نييرا  محاضرة علمية بعنوان "كوفيد 19 .. مالذى تعلمناه".

كما يقدم الدكتور ايمن عبد الظاهر محاضرة علمية بعنوان "اعراض الجهاز التنفسي مع كوفيد 19" ويقدم الدكتور احمد شوقي محاضرة عن "المفاهيم الخاطئة لكوفيد 19" ويحاضر الدكتور محسن القوصى  "دكتوراه من جامعة شيلفيد" حول "العلاج المضاد لفيروسات كوفيد 19 " .. ثم محاضرة علمية  حول زراعة الكلى وكوفيد للدكتور أحمد حلاوة أستاذ أمراض الكلى بجامعة ليفربول وبعدها محاضرة "كوفيد 19وخطوط مهاجمته " للدكتور يوسف حجاج ومحاضرة " كوفيد 19 وتحديات اللقاحات" للدكتورة ليماء المتولى، ومحاضرة " العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19"  للدكتور أحمد جودة.
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