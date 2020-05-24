AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

الأحد 24/مايو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
انسحب نادي فناربخشة التركي رسميًا، من الصراع على التعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال.

ولوشيسكو "51 سنة"، يرتبط بعقد مع نادي الهلال، حتى يونيو 2021، وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2019، ونجح في قيادته للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب 20 سنة تقريبًا.
 
ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، استسلم مسئولو الفريق التركي، في محاولتهم لإقناع لوشيسكو، بقيادة فناربخشة، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الروماني، رفع شعار الولاء لنادي الهلال، ورفض كافة العروض المغرية من فناربخشة، وفرق أوروبية أخرى للرحيل.

وكشفت أن مجلس إدارة نادي فناربخشة، بدأ في التفاوض مع المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، لقيادة الفريق الأول، كـ"خطة ب"، بعد فشل التعاقد مع لوشيسكو. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب برازيلي.. الهلال السعودي يقترب من حسم أولى صفقاته

مدرب الهلال السعودي يكشف حقيقة رحيله عن النادي

مدرب الهلال السعودي يعلن موقفه النهائي من الرحيل

مدرب الهلال يرفض الذهاب إلى بلاده لهذا السبب

لوشيسكو مدرب الهلال السعودي مصمم على ضم فالكاو

مدرب الهلال السعودي السابق يقترب من قيادة نيوكاسل يونايتد

ترشيحاتنا

القبض زوجين ايرانيبن بسبب تبادل القبلات على فيسبوك

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد: رسائل المصريين للفنانة رجاء الجداوي

أحترم تعاقداتي.. فضل الله ينفي متابعته لقضية نادي القرن

شاهد.. شاب يؤم المصلين ويهرب من قوات الأمن بعد إقامته صلاة العيد

بعد مخالطتها لـ رجاء الجداوي.. مصادر: دينا الشربيني لم يظهر عليها أعراض كورونا

زين الدين زيدان يخترق قواعد الحجر الصحي في إسبانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التجاعيد .. فوائد غير متوقعة عند استخدام فيتامين سي بهذه الطريقة

طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

بفستان أوف شولدر.. يسرا بإطلالة ملونة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد