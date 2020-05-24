بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

انسحب نادي فناربخشة التركي رسميًا، من الصراع على التعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال.
ولوشيسكو "51 سنة"، يرتبط بعقد مع نادي الهلال، حتى يونيو 2021، وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2019، ونجح في قيادته للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب 20 سنة تقريبًا.
ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، استسلم مسئولو الفريق التركي، في محاولتهم لإقناع لوشيسكو، بقيادة فناربخشة، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب الروماني، رفع شعار الولاء لنادي الهلال، ورفض كافة العروض المغرية من فناربخشة، وفرق أوروبية أخرى للرحيل.
وكشفت أن مجلس إدارة نادي فناربخشة، بدأ في التفاوض مع المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، لقيادة الفريق الأول، كـ"خطة ب"، بعد فشل التعاقد مع لوشيسكو.