والد الشهيد إسلام مشهور: الاختيار من أعظم المسلسلات.. وابني مات بطل

كتب اسمه بأحرف من نور فى سجل الأبطال، إنه الشهيد إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة الذى استشهد فى عملية الواحات، حينما هاجمت قوات الشرطة، مجموعة من العناصر التكفيرية بالكيلو 135 بطريق الواحات البحرية.





تحدث والد الشهيد اسلام مشهور إلى صدى البلد ، قائلا إن نجله كان محبوبا بين زملائه والجميع في المنطقة بيحبه.





وأوضح والد البطل إسلام مشهور، أن نجله عمل في قسم دار السلام لعدة سنوات وبعدها تم نقله إلى العمليات الخاصة حتى استشهد أثناء مداهمة التكفيريين في حادث الواحات.





وأضاف والد البطل إسلام مشهور: "نجلى عمره متأخر عن عمله في يوم من الأيام وكان دائما في الصفوف الأولي اثناء المداهمات".





وعن رأيه فى مسلسل الاختيار قال: "يعتبر من أعظم الأعمال الدرامية التي تجسد دور بطولة الشهداء سواء من القوات المسلحة أو من الشرطة، مشيرا إلى أن أبطال المسلسل قاموا بتجسيد دور الملحمة العظيمة على أكمل وجه".





وقدم والد الشهيد البطل إسلام مشهور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية والعلاقات العامة والشؤن المعنوية على ما فعلوه لأسر الشهداء، مؤكدا أن الرئيس السيسي وعد أسر شهداء بأن حق الشهداء لن يضيع وفعلا وعد فأوفى.





وأكد والد البطل إسلام مشهور، " ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مش مخلي أسر الشهداء عايزين اي حاجه ودايما بيكلف الأجهزة الأمنية والشئون المعنوية والعلاقات العامة سواء في الداخلية أو في القوات المسلحة بتوفير متطلبات أسر الشهداء".





وتابع والد البطل إسلام مشهور، أن ابنه كان دائما يقول:" يا ولدي أنا نفسي أموت شهيد أموت وأنا واقف بدافع عن البلد دي نفسي أموت وأنا في حضن زملائي وماسك سلاحي في أيدي ورافع رأسي فوق".





وهنأ والد الشهيد إسلام مشهور ، الشعب المصري خاصة وكل أسر الشهداء بوجه عام بالعيد المبارك، متمنيا إعادته على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.





فيما قالت والدة البطل الشهيد اسلام مشهور، "ان ابني إسلام ده نور عيني استشهد وخد الفرحة معاه هو روحي اللي بتنفس بيها وبصري اللي بشوف به، ابني كان خاطب وكان خلاص رايح يتجوز محدد فرحه ولكن التكفيريين خدو فرحتي ".





وأضافت والدة البطل إسلام مشهور، أن الأهالي في المنطقة كانوا دائما يرددون :" إحنا كفاية نشوف إسلام لابس البدلة كفاية نشوفه واقف وسطينا الكل في المنطقة هنا بيحبه من الصغير وحتى الكبير.





وأنهت والدة البطل إسلام مشهور الذي استشهد في حادث الواحات، أنها عندما سمعت خبر استشهاد نجلها كاد قلبها أن ينفطر عليه ودخلت في غيبوبة كاملة نقلت على إثرها إلى المستشفى.