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فن

هنادي مهنا تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 05:58 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة هنادى مهنى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتهنئ متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وكتبت هنادى مهنى على صورتها :"كل سنة وانتم طيبين ،عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم الحمد لله كثيرًا على كل شىء ".

يذكر ان الفنانه هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد، صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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